Врач-инфекционист просвещает...

По его словам, клиническая картина при заражении этими видами инфекций очень схожа, поскольку при заболевании, вызванном ими, преимущественно поражаются дыхательные пути: «У большинства больных, наряду с общими симптомами (повышенная температура, общая слабость, потеря аппетита, боли в костях, суставах, мышцах и др.), также наблюдаются катаральные симптомы (боль в горле, кашель, насморк или заложенность носа и др.). При поражении нижних дыхательных путей у больных дополнительно могут наблюдаться одышка, затруднение дыхания, цианоз и другие симптомы. В это время это также указывает на поражение мелкокалиберных бронхов или легких. Симптомы настолько схожи, что без лабораторного подтверждения мы не можем точно сказать, какое именно заражение произошло. Хочу отметить, что порой у людей с одними и теми же наблюдаемыми заболеваниями выявляются разные возбудители. Однако эти инфекции могут несколько отличаться друг от друга. Отличительными признаками являются главным образом характерные особенности их течения, т.е. уровень поражения дыхательных путей (верхних или нижних), специфические осложнения, которые могут развиться, и частота этих осложнений при заболевании отдельными вирусами. Например, при гриппозной инфекции чаще возникают токсико-циркуляторные нарушения, сильные головные боли, высокая температура, легкие катаральные явления и поражение трахеи и крупных бронхов, слизистая оболочка носа и глотки сухая, лицо опухает, краснеет и болит, появляется постоянный сухой кашель. В это время насморк часто отсутствует или бывает очень незначительным. Напротив, при аденовирусной инфекции усиливается отек слизистой оболочки рта и глотки, увеличение лимфатических узлов, фарингит, увеличение и отек миндалин, воспаление слизистой оболочки глаза преимущественно с одной стороны, слизистые выделения из носа и носовых пазух в большом количестве, увеличения печени и селезенки и даже диарея у некоторых больных».

В настоящее время к сезонным вирусам относятся грипп (инфлюэнца А) и другие острые респираторные вирусные инфекции. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Специалист-эксперт Минздрава подчеркнул, что наиболее очевидные симптомы при респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ) встречаются преимущественно у детей и пожилых людей: «Хотя общие симптомы менее выражены, бронхит и бронхиолит развиваются быстрее. В это время у больного возникает затруднение дыхания, ощущение удушья, глухой сухой судорожный кашель. Во время гриппа чаще других возникает пневмония, а порой развиваются тяжелые поражения центральной нервной системы, например менингит или менингоэнцефалит. Осложнения других респираторных вирусных инфекций встречаются реже и обнаруживаются преимущественно у иммунодефицитных больных».

Тайяр Эйвазов также указал, что заболевание нескольких членов семьи в течение короткого периода времени и обнаруженные у них симптомы дают основание подозревать еще наличие у них гриппа или других респираторных вирусных инфекций.

По его словам, среди этих видов инфекций наиболее опасен грипп, а специфической профилактикой которого является вакцинация: «В настоящее время Министерством здравоохранения в Азербайджан завезены эффективные и безопасные вакцины против гриппа, которые распределены по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь. В целях охраны здоровья населения и предотвращения случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики призывает граждан, относящихся к категории «группа риска», пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Желающие вакцинироваться против гриппа могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы. Хочу отметить, что эту вакцину можно также вводить маленьким детям, беременным женщинам и людям пожилого возраста. При заражении гриппом человека, вовремя прошедшего вакцинацию, заболевание протекает бессимптомно, иногда в легкой форме. Вследствие чего тяжелое течение заболевания наблюдается редко и осложнений практически не возникает. Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции внутри семьи и сведения к минимуму заражения других членов семьи, если у человека, впервые заболевшего, имеются соответствующие симптомы, то следует обеспечить максимальную изоляцию больного. Уход за ним должен осуществлять лишь один член семьи. Комнату больного нужно часто проветривать, посуду и другие используемые предметы следует отделять и дезинфицировать. Опыт показывает, что такими простыми средствами можно предотвратить распространение инфекции внутри семьи».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что родителям следует своевременно выявить болезнь у ребенка, и отдавать его в школу или детский сад является неправильным решением: «Особенно в закрытых помещениях следует использовать медицинские маски и строго соблюдать правила гигиены рук и органов дыхания. Не следует забывать, что можно вовремя лечить хронические заболевания, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, т. е. получать с пищей достаточное количество витаминов и минералов, максимально избегать стрессов и поддерживать иммунную систему в достаточно активном состоянии. В этом случае, даже если мы заболеем, мы сможем быстрее выздороветь и защитить себя от последствий болезни».