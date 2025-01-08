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AQTA предупредило субъекты предпринимательства

15:36 763

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) предупредило субъекты предпринимательства, работающие в пищевом секторе, о необходимости внедрения системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) на предприятиях пищевой промышленности.

Согласно Закону «О безопасности пищевых продуктов», предприятия, занимающиеся производством и переработкой пищевой и кормовой продукции, обязаны применять процедуры, основанные на системе HACCP, как на объектах пищевой промышленности, так и в объектах общественного питания, где производится и потребляется пищевая продукция. Эти предприятия должны иметь систему внутреннего контроля.

С момента вступления закона в силу, то есть с 30 июня 2022 года, внедрение системы HACCP обязательно для субъектов крупного, среднего, малого бизнеса, а также микробизнеса. В связи с требованиями закона Агентство провело многочисленные встречи с предпринимателями, направило обращения и опубликовало просветительские материалы. Однако, несмотря на предпринятые меры и истечение срока, отведенного для крупных предприятий, некоторые из них до сих пор не внедрили систему HACCP, а также не обеспечили безопасность пищевых продуктов и контроль на своих объектах.

В связи с этим AQTA вновь призывает все субъекты крупного, среднего, малого и микробизнеса внедрить систему HACCP. В случае несоответствия действующему законодательству для крупных предприятий будут предприняты соответствующие меры. В ходе проверок на предприятиях пищевой промышленности Агентство также оценивает состояние применения системы HACCP, выдает обязательные указания по устранению выявленных нарушений и принимает соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что HACCP — это система идентификации, оценки и контроля факторов опасности в пищевых продуктах и кормах. Применение этой системы имеет множество преимуществ для предпринимателей, обеспечивая безопасность производимой продукции. HACCP способствует созданию необходимых гигиенических условий для безопасного производства пищи на предприятиях общественного питания, выявляет потенциальные угрозы для здоровья потребителей на этапах производства и обслуживания и устраняет их, что гарантирует надежность и безопасность пищевой продукции.

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