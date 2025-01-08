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Американская делегация в Киеве

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Делегация Совета национальной безопасности (СНБ) США прибыла в столицу Украины Киев. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Делегацию возглавляет Уинфилд Свонтон, отвечающий за украинское направление в СНБ. Одна из главных тем встречи - обсуждение результатов помощи США Украине в 2024 году и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году. Стороны обсудили статус объявленных ранее инвестиций в украинское производство беспилотников и развитие других совместных проектов в области ОПК.

«Отдельное внимание было уделено дальнейшей помощи США в отношении определенных видов вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции по украинским потребностям и американским возможностям», - указали в ведомстве.

Делегация посетила Киев накануне намеченного на 9 января 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

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