Американцы мощно ударили по хуситам
16:21 601
Американские военные осуществили серию атак на два подземных склада хранения современного оружия хуситов в Йемене.
«Хуситы использовали эти объекты для проведения атак на торговые суда и военные корабли ВМС США в южной части Красного моря и Аденского залива», — говорится в сообщении Центрального командования американской армии.
Сообщается, что американские войска атаковали два передовых объекта хранения конвенционального оружия (ACW) в контролируемых хуситами районах Йемена.
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