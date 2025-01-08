Американцы мощно ударили по хуситам

Американские военные осуществили серию атак на два подземных склада хранения современного оружия хуситов в Йемене.

«Хуситы использовали эти объекты для проведения атак на торговые суда и военные корабли ВМС США в южной части Красного моря и Аденского залива», — говорится в сообщении Центрального командования американской армии.

Сообщается, что американские войска атаковали два передовых объекта хранения конвенционального оружия (ACW) в контролируемых хуситами районах Йемена.