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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Халг Банк – 20 лет

16:38 174

27 декабря 2004 года Халг Банк получил лицензию Центрального Банка Азербайджанской Республики. На сегодняшний день Халг Банк является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона, предоставляя клиентам современные и доступные банковские услуги через различные каналы продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Банк, нацеленный в своей деятельности на удовлетворение потребностей клиентов, продолжает расширять ассортимент своих продуктов и услуг, применяя цифровые и инновационные бизнес-решения, а также совершенствуя уровень обслуживания. На протяжении всех этих лет главными ценностями при сотрудничестве с партнерами и клиентами являются честность, доверие, уважение и оперативность.

В течение 20 лет Халг Банк активно участвовал в различных культурно-социальных проектах, проделав важную работу по сохранению культурного наследия нашего народа и его передаче будущим поколениям. В рамках проекта «Халг Аманаты» было выпущено и представлено общественности 24 издания, посвященных талантливым представителям нашего народа.

Халг Банк выражает глубокую благодарность акционерам, клиентам, бизнес-партнерам и сотрудникам за оказанное доверие.

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