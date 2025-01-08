Трамп за Путина и против НАТО

Дональд Трамп известен как рекордсмен по части громогласных заявлений, которые никогда не выполняются, и пустых угроз. Многие из них вызывали раньше смех у его соотечественников. Однако 70-минутная пресс-конференция Трампа вечером во вторник вызвала совсем другую реакцию. В глазах журналистов, присутствующих в его флоридской резиденции в Мар-а- Лаго, застыл немой вопрос: будущий президент США в своем уме? Haqqin.az уже отчитался об основных тезисах выступления Трампа. Повторим их для тех, кто, возможно, пропустил что-то из этого. - Гренландию следует отнять у Дании и присоединить к США. - Панамский канал должен быть возвращен Америке. - Канаду следует сделать 51-м штатом США, а губернатором надо назначить хоккеиста Уэйна Грецки. - Мексиканский залив следует переименовать и назвать Американским заливом.

Из всего перечисленного Трампом можно сделать по крайней мере два предварительных вывода. Во-первых, будущий президент США намерен полностью перекроить карту Западного полушария. Американские историки говорят, что экспансионизм прежде был в крови лидеров страны. Но это было типичным для XIX века, когда в ходе американо-испанской войны США установили контроль над Филиппинами, Пуэрто-Рико и Гуамом. Однако предполагается, что XX век после Второй мировой войны закрепил неприкосновенность государственных границ, иначе в мире начался бы сплошной хаос. И во-вторых, и это самое непостижимое — идеи Дональда Трампа могут привести к ситуации, когда одна страна-член НАТО угрожает использовать военную силу против другого члена альянса. А именно это заявил Трамп. Его спросили: исключает ли он использование военной силы против Панамы в нарушение договоров, заключенных Джимми Картером, и то же самое в отношении Гренландии? Трамп ответил: «Нет, я не могу вас в этом заверить в отношении того и другого». Это заявление по поводу канала Трамп сделал 45 лет спустя после подписания договора президентом Картером и панамским лидером Омаром Торрихосом. Договор был ратифицирован в 1978 году американским Сенатом 68 голосами «за» и 32 «против».

Историческая ирония заключается в том, что Трамп заявил о своем намерении перечеркнуть договор в дни, когда в Америке происходит прощание с Картером, и сам избранный президент будет присутствовать 9 января на траурной церемонии. Но Панама лишь сосед Америки по континенту, не член какого-либо военно-политического союза. Другое дело Гренландия. Она является полуавтономной территорией Дании, которая состоит в НАТО, и посему у ледового острова всегда был тот же статус. А в 2023 году Гренландия отправила своего первого посла в НАТО и стала официальным членом альянса. То есть если Трамп использует военную силу против Гренландии, это будет означать войну внутри самой НАТО. Как поет Борис Гребенщиков, «по последним данным разведки, мы воевали сами с собой». И тут уже совсем становится не до смеха. Как говорит Виктория Херрман, исследователь Arctic Institute, «если США решат прибегнуть к военной силе против Гренландии и, соответственно, против Дании, это будет приравнено к нападению на члена НАТО, которое станет нападением на всех членов альянса». Невероятно, но факт: статья 5-я устава НАТО, предусматривающая коллективную оборону, будет обращена против США, самого сильного члена Североатлантического блока. Кроме того, страны НАТО уже сейчас, пусть в предварительном порядке, могут обратиться к статье 4-ой, которая призывает к коллективному обсуждению территориальной целостности, политической независимости и безопасности каждой из страны альянса.