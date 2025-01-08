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Трамп опубликовал ролик, в котором Нетаньяху называется «сукиным сыном»

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17:11 1719

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social разместил интервью венчурного инвестора из Кремниевой долины Джеффри Сакса, в котором тот обвиняет премьер-министра Израиля в том, что он «втягивает США во все войны».

На видео профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс называет Нетаньяху «темным сукиным сыном» и обвиняет его в том, что он несет ответственность за войну в Сирии и Ираке, а также в стремлении привести США к конфронтации с Ираном.

В декабре Трамп назначил Сакса руководителем политики в области искусственного интеллекта и криптовалют в своей будущей администрации.

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