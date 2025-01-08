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Опасаться ли новой пандемии?

17:20 1329

Представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова сообщила, что Евросоюз не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за распространения вируса в Китае. В КНР зафиксирована вспышка метапневмовируса.

«Сейчас нет необходимости готовиться к пандемии, мы осведомлены о ситуации в Китае, наше медицинское агентство следит за ситуацией, она также будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели», — сказала Грнцирова.

Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР ранее сообщило о вспышке вируса в северных провинциях. Случаи заболевания метапневмовирусом зарегистрированы и в Казахстане. Роспотребнадзор сообщал, что следит за ситуацией.

Метапневмовирус человека — это респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей. Основные симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль.

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