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Адвокаты оказались не готовы к процессу над Аббасовым и Гуламовым

17:40 703

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу экс-начальника Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагифа Аббасова и заведующего финансово-экономическим сектором данного управления Эльданиза Гуламова.

Рагиф Аббасов

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова выяснилось, что адвокат Гуламова не явился в суд. Адвокат Аббасова же попросил у суда время, чтобы ознакомиться с материалами по уголовному делу.

Подготовительное заседание продолжится 4 февраля.

Как сообщает haqqin.az, Аббасова и Гуламова обвиняют в присвоении государственных средств в размере около 1 миллиона манатов.

Следствие по уголовному делу проводило Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Аббасову и Гуламову предъявлены обвинения по статье 179.4 Уголовного кодекса (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана. Потерпевшим по делу проходит Министерство молодежи и спорта.

В отношении упомянутых лиц избрана альтернативная мера пресечения до суда.

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