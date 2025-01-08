Адвокаты оказались не готовы к процессу над Аббасовым и Гуламовым

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу экс-начальника Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагифа Аббасова и заведующего финансово-экономическим сектором данного управления Эльданиза Гуламова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова выяснилось, что адвокат Гуламова не явился в суд. Адвокат Аббасова же попросил у суда время, чтобы ознакомиться с материалами по уголовному делу.

Подготовительное заседание продолжится 4 февраля.

Как сообщает haqqin.az, Аббасова и Гуламова обвиняют в присвоении государственных средств в размере около 1 миллиона манатов.

Следствие по уголовному делу проводило Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Аббасову и Гуламову предъявлены обвинения по статье 179.4 Уголовного кодекса (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана. Потерпевшим по делу проходит Министерство молодежи и спорта.

В отношении упомянутых лиц избрана альтернативная мера пресечения до суда.