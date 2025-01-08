Украина ударила по командному пункту России

Украинские бойцы нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, сообщает Генштаб ВСУ.

«Командный пункт противника был расположен в Харцызске Донецкой области и использовался оккупантами для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в том числе жителей Курахово.

Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц», - добавили в Генштабе.