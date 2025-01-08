Украина ударила по командному пункту России
17:52 1790
Украинские бойцы нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, сообщает Генштаб ВСУ.
«Командный пункт противника был расположен в Харцызске Донецкой области и использовался оккупантами для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в том числе жителей Курахово.
Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц», - добавили в Генштабе.
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