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Китайский юань обвалился

18:08 918

Опасения инвесторов по поводу возможных новых тарифов избранного президента США Дональда Трампа против Китая привели к тому, что курс китайского юаня по отношению к доллару снизился до RMB7,33 за $1. Это минимум c июня 2023 года.

Снижение продемонстрировали фондовые индексы Китая и некоторых соседних стран региона — гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, континентальный китайский CSI 300 — на 0,2%, японский Nikkei 225 — на 0,3%.

Аналитики отмечают, что давление на курс китайского юаня оказывает не только риторика избранного президента США, но и продолжающиеся негативные явления в экономике КНР — с 31 декабря курс юаня снижался в течение пяти торговых сессий.

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