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Зеленский идет на второй срок

18:57 2384

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок.

Об этом пишет украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении главы государства.

«С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — говорится в публикации.

Главным конкурентом Зеленского «Телеграф» называет бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Издание отмечает, что «время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев».

По информации «Телеграфа», Залужный еще не принял окончательного решения о «своем политическом будущем». Издание утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского бывший главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и место спикера в Верховной Раде.

«Телеграф» также пишет, что Залужному якобы угрожают уголовными делами, если он решит баллотироваться в президенты. Одно из расследований, в которых он может начать фигурировать, — это «кто же сдал Херсон в 2022 году», говорится в публикации. Издание ссылается на некие «источники в политических кругах».

Залужный на вопрос журналистов по поводу своих политических планов ответил: «Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим».

Президентские выборы в Украине планировалось провести в марте 2024 года. Парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023 года. Они не проводились из-за действующего в Украине военного положения. Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что идет лишь на один президентский срок и не будет баллотироваться во второй раз. В августе 2023 года он говорил, что если выборы пройдут в 2024 году во время войны, то он намерен вновь баллотироваться в президенты. В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, которое было опубликовано 6 января 2025 года, Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся сразу после отмены военного положения. При этом он добавил, что еще не принял решения, станет ли принимать в них участие.

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