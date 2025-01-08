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Слон взбесился и растоптал толпу

19:09 1866

На фестивале, который проходил в индийском штате Керала, пострадали 17 человек. Это произошло из-за разбушевавшегося слона, сообщает телеканал NDTV.

На праздник вывели пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Внезапно один из них начал волноваться и бросился в толпу людей. Одного человека слон хоботом поднял в воздух и отбросил в сторону. Пострадавшему потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как критическое. Другие люди получили травмы в толпе, когда разбегались от слона.

Погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, слона заковали в цепи. Что стало причиной агрессии слона, не уточняется.

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