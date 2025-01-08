Зачем саудовский генерал прилетел в Баку

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Национального университета обороны Королевства Саудовская Аравия во главе с генерал-майором Найидом Атаганом Аль-Мутаири, находящейся с визитом в Азербайджане.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, гостям был представлен брифинг по истории создания университета, системе образования и основным направлениям деятельности, а также «подробная информация о результатах успешных реформ в области военного образования в азербайджанской армии».

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в сфере военного образования, реализации совместных проектов.