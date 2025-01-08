Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
В результате удара по Запорожью погибли 13 человек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Изначально он сообщил об одном погибшем и трех пострадавших. Вскоре число пострадавших выросло до шести, а затем — до 30 человек.
* * * 19:29
Российские войска, в среду, 8 января, нанесли авиационный удар по промышленной инфраструктуре в украинском городе Запорожье, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
По словам Федорова, в результате удара по областному центру один человек погиб, 30 жителей получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения.
«Тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники», — написал Федоров в своем телеграм-канале.
В Запорожской области в 15:17 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об активности тактической авиации войск РФ на юге Украины и угрозе применения авиационных средств поражения. В 16:41 в Запорожской области был отбой воздушной тревоги.
Пока не сообщается, каким именно типом оружия был нанесён удар. Российские военные его не комментировали.
Судя по фотографиям с места взрыва, убитый и по крайней мере часть раненых в момент удара находились возле трамвайных путей. Некоторые украинские каналы пишут, что они стояли на трамвайной остановке.