Азербайджан выдал Монако гражданина Индии

Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества Монако по обвинению в совершении экономических преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Мужчина был задержан в июне 2024 года в Азербайджане, после чего в отношении него избрали меру пресечения в виде ареста.

Решение об экстрадиции было принято и реализовано в соответствии с Европейской конвенцией «Об экстрадиции» и дополнительными протоколами. Осужденный был передан властям Монако в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Азербайджана.