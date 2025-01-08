Азербайджан выдал Монако гражданина Индии
Азербайджан экстрадировал в Монако 33-летнего гражданина Индии Ратхора Деваншу, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества Монако по обвинению в совершении экономических преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Мужчина был задержан в июне 2024 года в Азербайджане, после чего в отношении него избрали меру пресечения в виде ареста.
Решение об экстрадиции было принято и реализовано в соответствии с Европейской конвенцией «Об экстрадиции» и дополнительными протоколами. Осужденный был передан властям Монако в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Азербайджана.