Эрдоган не оставляет щели для РКК

«Убийцы-сепаратисты либо немедленно закопают свое оружие, либо будут похоронены вместе с ним. Третьего пути не дано». Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 4 января в городе Самсун. Открытые и резкие слова президента Турции имели особое значение с точки зрения их актуальности. Поскольку двумя днями ранее Девлет Бахчели, политический союзник Эрдогана и лидер Партии националистического движения (MHP), встретился с представителями Демократической партии, которые посетили на острове Имралы главу террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллу Оджалана, запустив тем самым новый процесс политического диалога.

По мнению экспертов, послание Эрдогана было адресовано не только террористической РПК и ее политическому крылу, но также второстепенным политическим акторам, похоже, начинающим осознавать, что разговоры относительно предполагаемых сроков разоружения РПК приобретают реальные очертания. Значимость послания Эрдогана Как подчеркивают аналитики, Эрдоган говорит уже не о приостановке огня или сдаче оружия, а о полном прекращении вооруженного террора, начатого в 1978 году, и о фактической ликвидации РПК. Подтекст угрозы президента Турции, обещающего, что в противном случае РПК будет «похоронена», содержит в себе как метафорический, так и физический смысл. Официальная Анкара считает, что отныне угроза не ограничивается территорией Турции, и что основная опасность исходит из Сирии и Ирака, где РПК благодаря сотрудничеству с внешними силами получает оружие и боеприпасы. Словом, все указывает на то, что Турция готовится к полномасштабным военным действиям против подразделений РПК и связанных с ней группировок. Соответственно, недавние инспекционные поездки на стратегические пункты вдоль сирийской и иракской границ министра обороны Турции Яшара Гюлера и ряда высокопоставленных турецких офицеров следует рассматривать в контексте последних заявлений президента Эрдогана. Добавим к этому вчерашний ультиматум главы МИД Турции Хакана Фидана о высокой вероятности начала спецоперации.

Ранее новый лидер Сирии, Ахмад аш-Шараа, заявил, что формирования РПК/ОНС должны покинуть страну, выразив готовность вступить в политический диалог с другими курдскими группами, не связанными с РПК. По мнению экспертов, Анкара проявляет особую осторожность в перезапуске мирного диалога с курдами, стремясь избежать повторения ошибок, возникших в рамках неудачного «процесса урегулирования» 2013–2015 годов. Напомним, что в 2015 году процесс примирения был сорван из-за вооруженных вылазок террористов РПК в юго-восточных городах Турции, что привело к вмешательству сил безопасности. В том же году представители ЦРУ пытались организовать встречу с Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное тюремное заключение, однако Анкара отклонила их запрос. По мнению политических аналитиков, именно события 2015 года в Сирии, обещавшие РПК значительные выгоды, подтолкнули эту террористическую организацию к срыву «процесса урегулирования».

Однако в результате смены политической конъюнктуры, обусловленной приходом к власти нового правительства Сирии, стремящегося восстановить территориальную целостность страны, формирования РПК/ОНС оказались на распутье. Более того, действия Анкары, направленные на ликвидацию террористического коридора в Сирии, создание безопасной зоны в глубине Ирака и заключение соглашений с Багдадом в области борьбы с терроризмом, заметно изменили ситуацию. Кроме того, такие курдские организации, как «Сирийский национальный курдский совет» (СНКС) и «Сирийская национальная коалиция» (СНК), присутствующие на севере Сирии, также требуют вывода из региона формирований РПК/ОНС. Сообщается, что эти требования были озвучены два дня назад в Камышлы, на встрече лидеров СНКС с представителями США. Анкара, находясь в центре происходящих в регионе событий, намерена максимально использовать изменения в политической конъюнктуре. Именно поэтому на сей раз президент Эрдоган воздерживается от активных мер до тех пор, пока руководство РПК публично не заявит о полном отказе от вооруженной борьбы.

Как оппозиция относится к процессу? Выступая в Сарыкамыше, Озгюр Озель, лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), обратил внимание на осторожное отношение Эрдогана к «курдскому» процессу, заявив, что и оппозиция также будет действовать весьма сдержанно. Днем ранее, в Ардагане, Озель отметил, что в процессе, направленном на разоружение РПК, его партия займет нейтральную позицию. «Мы не будем мешать [Партии справедливости и развития], не будем препятствовать, но и не станем частью этого плана», - подчеркнул председатель РНП, подтвердивший эту позицию на встрече с представителями Демократической партии.