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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Эрдоган не оставляет щели для РКК

о развитии ситуации
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:23 542

«Убийцы-сепаратисты либо немедленно закопают свое оружие, либо будут похоронены вместе с ним. Третьего пути не дано». Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 4 января в городе Самсун.

Открытые и резкие слова президента Турции имели особое значение с точки зрения их актуальности. Поскольку двумя днями ранее Девлет Бахчели, политический союзник Эрдогана и лидер Партии националистического движения (MHP), встретился с представителями Демократической партии, которые посетили на острове Имралы главу террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллу Оджалана, запустив тем самым новый процесс политического диалога.

Ультиматум Эрдогана: «Убийцы-сепаратисты либо немедленно закопают свое оружие, либо будут похоронены вместе с ним. Третьего пути не дано».

По мнению экспертов, послание Эрдогана было адресовано не только террористической РПК и ее политическому крылу, но также второстепенным политическим акторам, похоже, начинающим осознавать, что разговоры относительно предполагаемых сроков разоружения РПК приобретают реальные очертания.

Значимость послания Эрдогана

Как подчеркивают аналитики, Эрдоган говорит уже не о приостановке огня или сдаче оружия, а о полном  прекращении вооруженного террора, начатого в 1978 году, и о фактической ликвидации РПК. Подтекст угрозы президента Турции, обещающего, что в противном случае РПК будет «похоронена», содержит в себе как метафорический, так и физический смысл. Официальная Анкара считает, что отныне угроза не ограничивается территорией Турции, и что основная опасность исходит из Сирии и Ирака, где РПК благодаря сотрудничеству с внешними силами получает оружие и боеприпасы. Словом, все указывает на то, что Турция готовится к полномасштабным военным действиям против подразделений РПК и связанных с ней группировок. Соответственно, недавние инспекционные поездки на стратегические пункты вдоль сирийской и иракской границ министра обороны Турции Яшара Гюлера и ряда высокопоставленных турецких офицеров следует рассматривать в контексте последних заявлений президента Эрдогана. Добавим к этому вчерашний ультиматум главы МИД Турции Хакана Фидана о высокой вероятности начала спецоперации.

Все указывает на то, что Турция готовится к полномасштабным военным действиям против подразделений РПК и связанных с ней группировок

Ранее новый лидер Сирии, Ахмад аш-Шараа, заявил, что формирования РПК/ОНС должны покинуть страну, выразив готовность вступить в политический диалог с другими курдскими группами, не связанными с РПК.

По мнению экспертов, Анкара проявляет особую осторожность в перезапуске мирного диалога с курдами, стремясь избежать повторения ошибок, возникших в рамках неудачного «процесса урегулирования» 2013–2015 годов. Напомним, что в 2015 году процесс примирения был сорван из-за вооруженных вылазок террористов РПК в юго-восточных городах Турции, что привело к вмешательству сил безопасности. В том же году представители ЦРУ пытались организовать встречу с Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное тюремное заключение, однако Анкара отклонила их запрос. По мнению политических аналитиков, именно события 2015 года в Сирии, обещавшие РПК значительные выгоды, подтолкнули эту террористическую организацию к срыву «процесса урегулирования».

И новый лидер Сирии Ахмад аш-Шараа выдвинул ультиматум, заявив, что формирования РПК/ОНС должны покинуть страну

Однако в результате смены политической конъюнктуры, обусловленной приходом к власти нового правительства Сирии, стремящегося восстановить территориальную целостность страны, формирования РПК/ОНС оказались на распутье. Более того, действия Анкары, направленные на ликвидацию террористического коридора в Сирии, создание безопасной зоны в глубине Ирака и заключение соглашений с Багдадом в области борьбы с терроризмом, заметно изменили ситуацию.

Кроме того, такие курдские организации, как «Сирийский национальный курдский совет» (СНКС) и «Сирийская национальная коалиция» (СНК), присутствующие на севере Сирии, также требуют вывода из региона формирований РПК/ОНС. Сообщается, что эти требования были озвучены два дня назад в Камышлы, на встрече лидеров СНКС с представителями США.

Анкара, находясь в центре происходящих в регионе событий, намерена максимально использовать изменения в политической конъюнктуре. Именно поэтому на сей раз президент Эрдоган воздерживается от активных мер до тех пор, пока руководство РПК публично не заявит о полном отказе от вооруженной борьбы.

Анкара ждет, когда руководство РПК публично заявит о полном отказе от вооруженной борьбы

Как оппозиция относится к процессу?

Выступая в Сарыкамыше, Озгюр Озель, лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), обратил внимание на осторожное отношение Эрдогана к «курдскому» процессу, заявив, что и оппозиция также будет действовать весьма сдержанно.

Днем ранее, в Ардагане, Озель отметил, что в процессе, направленном на разоружение РПК, его партия займет нейтральную позицию. «Мы не будем мешать [Партии справедливости и развития], не будем препятствовать, но и не станем частью этого плана», - подчеркнул председатель РНП, подтвердивший эту позицию на встрече с представителями Демократической партии.

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель заявил, что в процессе разоружения РПК его партия займет нейтральную позицию

Сдержанность РНП объясняется как сотрудничеством, сложившимся между ныне распущенной партией ДПН и Демократической партией в период выборов 2015 года, так и дистанцированием РНП от Хорошей партии и Партии победы, выступающих против этого процесса, что также выгодно ведущей кемалистской партии Турции.

В то же время в целом осторожный подход РНП к процессу разоружения РПК понятен, если учесть, что почти десять лет Республиканская народная партия подвергается критике за неясность политики в отношении Сирии. В частности, в момент, когда Башар Асад бежал из Дамаска в Москву, Озгюр Озель потребовал от правительства начать переговоры с сирийским диктатором.

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