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Трамп просит Верховный суд

20:41 1767

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой запретить суду Нью-Йорка выносить приговор по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

В ходатайстве указывается, что политик защищен президентским иммунитетом от уголовного преследования, сообщил USNews.

Оглашение приговора запланировано на 10 января. Изначально адвокаты Трампа подали ходатайство в апелляционный суд Нью-Йорка, однако он отклонил просьбу приостановить вынесение приговора. Как отметили в документе, Верховный суд должен «предотвратить серьезную несправедливость и ущерб институту президентства и деятельности федерального правительства».

Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов в мае 2024 года. Следствие установило, что Трамп перед выборами 2016 года выплатил $130 тыс. Сторми Дэниелс за молчание. В ноябре суд Нью-Йорка согласился отложить вынесение приговора по делу в связи с выборами президента в стране.

Накануне суд США временно заблокировал публикацию доклада спецпрокурора Джека Смита по расследованию дел в отношении Трампа. Как сообщалось, доклад связан с делами об обращении политика с секретными документами, а также попытки отменить победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Юристы Трампа отмечали, что отчет «не отвечает общественным интересам».

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