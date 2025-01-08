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Эрдоган позвонил Алиеву

новость дополнена 21:39
20:55 2475

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные вопросы.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией будет развиваться во всех сферах на основе принципа «Одна нация - два государства». Президент Турции заявил, что его страна оказывает полную поддержку достижению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что азербайджано-турецкие отношения братства, дружбы и стратегического союзничества развиваются по принципу «Одна нация - два государства», подчеркнул, что две страны всегда находятся рядом друг с другом.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя братскими странами в 2025 году. Главы государств также затронули вопрос продолжения контактов.

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