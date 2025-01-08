Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на тему отношений с Арменией, прозвучавшие во вчерашнем интервью главы государства местным телеканалам, вызвали в Ереване неподдельную тревогу. Вначале премьер-министр Никол Пашинян в интервью Armenpress попытался ответить на высказывания Алиева о вооружении Армении, господстве фашизма в этой стране, перспективах мирных переговоров и Зангезурском коридоре.

Используя весь свой дипломатический опыт и подбирая максимально обтекаемые формулировки, Пашинян, тем не менее, заявил, что Армения продолжит закупать оружие, а также будет рассматривать вопрос открытия Зангезурского коридора только в рамках своей концепции «Перекресток мира». Вслед за Пашиняном министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел пресс-конференцию, на которой попытался прокомментировать выступление президента Азербайджана, основываясь на тезисах, озвученных премьер-министром Пашиняном. «Закупка оружия – суверенное право всех, – сказал Мирзоян. – Это также суверенное право Армении в целях защиты своих границ. Но даже если есть какие-либо беспокойства, то известно, что мы признаем территориальную целостность наших соседей, и мы ожидаем, что наши соседи признают нашу территориальную целостность. Мы неоднократно заявляли об отсутствии у нас намерений предпринять какие-либо военные действия против соседей. Ожидаем, что и наши соседи проявят такое же поведение к нам. В то же время мы реформируем нашу армию, и один из компонентов этой реформы – закупка вооружения». При этом Мирзоян повторил, что Армения приобретала и продолжит приобретать оружие, преследуя исключительно оборонительные цели.

Напомним, что ранее президент Азербайджана неоднократно указывал, что вооружение Армении повышает риск новой войны в регионе, и призывал официальный Ереван отказаться от гонки вооружений. Но вчера Ильхам Алиев высказался более конкретно и жестко, подчеркнув, что страны, поставляющие оружие Армении, должны аннулировать ранее заключенные контракты, а уже переданное вооружение должно быть возвращено производителям. Реагируя на это требование президента Азербайджана, премьер-министр Пашинян, а затем Арарат Мирзоян заявили, что Армения не собирается возвращать приобретенное оружие, и предложили вместо этого, дабы устранить обеспокоенность Баку, создать механизм контроля над вооружением. Чуть позже Мирзоян посетовал, что азербайджанская сторона отклонила это предложение. Но, право же, ожидать, что Баку всерьез воспримет столь абсурдную идею, было бы по меньшей мере наивно. Равно как и рассчитывать, что Азербайджан будет сквозь пальцы смотреть на то, как Армения, угрожающая своими действиями стабильности в регионе, использует термин «механизм контроля над вооружением».

Как известно, этот термин характеризует международные ограничения в области разработки, производства, накапливания, распространения и использования стрелкового оружия, обычных вооружений и оружия массового поражения. В ХХ и в начале XXI веков было подписано множество двусторонних и многосторонних соглашений о создании механизмов контроля над вооружениями. К ним, в частности, относятся Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор о запрещении ядерного оружия, Конвенция о биологическом и химическом оружии, Конвенция о противопехотных минах, Конвенция по кассетным боеприпасам, Конвенция о конкретных видах обычного оружия, Договор о торговле оружием. Устав ООН не запрещает государствам-членам владеть и использовать обычное вооружение, если это соответствует международному праву. Именно поэтому, когда речь заходит о конвенциональных вооружениях, чаще всего используются термины «контроль над вооружениями» и «ограничение вооружений», а не «разоружение». Но и здесь присутствует важный нюанс: хотя ООН не запрещает вооружаться странам-участницам, в случае с Республикой Армения, которая совершала военные вторжения на суверенную территорию географического соседа и почти 30 лет удерживала под оккупацией часть его земель, ситуация отличается принципиально. Попытка сравнить вооружение Армении с политикой Азербайджана, направленной на деоккупацию собственных территорий и нейтрализацию потенциальных угроз, исходящих от бывшего оккупанта, является полностью несостоятельной.

Примером может служить гипотетическая ситуация, в рамках которой Германия или Япония сразу после разгрома во Второй мировой войне стали бы быстро вооружаться. Как бы отреагировали на это государства, пострадавшие от агрессии нацистской Германии и милитаристской Японии? Полагаем, ответ очевиден. Аналогичным образом Азербайджан относится к милитаризации Армении. Тем более что официальный Ереван взял курс на ускоренное вооружение еще до подписания мирного соглашения, что неизбежно вызывает вопросы и обоснованные требования со стороны Баку.