Европа в недоумении от заявлений Трампа

По его словам, лидеры стран Евросоюза отнеслись с непониманием к заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу.

В ходе специального заявления канцлер рассказал, что обменялся мнениями с рядом глав государств и правительств по высказываниям Трампа. Он указал, что принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны независимо от того, «находятся они на востоке или западе от нас».

Шольц также выразил приверженность НАТО. Он назвал альянс «важнейшим инструментом обороны», однако отметил, что в обозримом будущем ситуация с безопасностью в Европе останется очень напряженной. Канцлер призвал страны Европы к сплоченности и благоразумию и пообещал, что ФРГ будет работать над укреплением обороноспособности в координации с партнерами.

Дональд Трамп во время пресс-конференции 7 января не стал обещать, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также рассказал, что уже ведет переговоры с властями Панамы о возвращении канала под контроль США. МИД Панамы сегодня опроверг заявление Трампа.