USD 1.7000
EUR 1.7598
RUB 1.5837
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Иран освободил итальянскую журналистку

21:59 444

Власти Ирана освободили итальянскую журналистку Чечилию Салу, задержанную в декабре 2024 года в Тегеране.

Об этом в социальной сети X сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Чечилия Сала

По словам премьера, Сала была освобождена «благодаря интенсивной работе дипломатических и разведывательных каналов». Мелони написала, что лично сообщила об этом родителям журналистки во время телефонного разговора.

Чечилия Сала работает в подкаст-компании Chora Media и итальянской газете Il Foglio. Она находилась в Иране в командировке и должна была вернуться в Италию 20 декабря, но за день до вылета ее задержали и поместили в тюрьму Эвин.

Иранское госагентство IRNA сообщало, что Сала была задержана за «нарушение законов Исламской Республики Иран».

Журналистку задержали спустя несколько дней после того, как в Италии по запросу США арестовали швейцарско-иранского бизнесмена Мохаммада Абедини Наджафабади. Соединенные Штаты обвиняют его в нарушении американских законов о санкциях и поддержке террористической организации.

Баку заявляет...
Баку заявляет...
22:20 459
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
20:23 2315
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
14:12 7394
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
20:55 2481
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
20:31 8106
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
16:57 5187
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 19:50
19:50 5387
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
19:40 14402
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
18:57 3789
Глава Совбеза Ирана на переговорах с Алиевым
Глава Совбеза Ирана на переговорах с Алиевым фото; обновлено 18:25
18:25 8406
Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза: что обсудили
Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза: что обсудили фото; обновлено 18:15
18:15 5154

ЭТО ВАЖНО

Баку заявляет...
Баку заявляет...
22:20 459
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
20:23 2315
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
14:12 7394
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
20:55 2481
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
20:31 8106
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
16:57 5187
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 19:50
19:50 5387
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
19:40 14402
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
18:57 3789
Глава Совбеза Ирана на переговорах с Алиевым
Глава Совбеза Ирана на переговорах с Алиевым фото; обновлено 18:25
18:25 8406
Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза: что обсудили
Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза: что обсудили фото; обновлено 18:15
18:15 5154
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться