Иран освободил итальянскую журналистку

Об этом в социальной сети X сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Власти Ирана освободили итальянскую журналистку Чечилию Салу, задержанную в декабре 2024 года в Тегеране.

По словам премьера, Сала была освобождена «благодаря интенсивной работе дипломатических и разведывательных каналов». Мелони написала, что лично сообщила об этом родителям журналистки во время телефонного разговора.

Чечилия Сала работает в подкаст-компании Chora Media и итальянской газете Il Foglio. Она находилась в Иране в командировке и должна была вернуться в Италию 20 декабря, но за день до вылета ее задержали и поместили в тюрьму Эвин.

Иранское госагентство IRNA сообщало, что Сала была задержана за «нарушение законов Исламской Республики Иран».

Журналистку задержали спустя несколько дней после того, как в Италии по запросу США арестовали швейцарско-иранского бизнесмена Мохаммада Абедини Наджафабади. Соединенные Штаты обвиняют его в нарушении американских законов о санкциях и поддержке террористической организации.