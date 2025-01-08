Иран освободил итальянскую журналистку
Власти Ирана освободили итальянскую журналистку Чечилию Салу, задержанную в декабре 2024 года в Тегеране.
Об этом в социальной сети X сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
По словам премьера, Сала была освобождена «благодаря интенсивной работе дипломатических и разведывательных каналов». Мелони написала, что лично сообщила об этом родителям журналистки во время телефонного разговора.
Чечилия Сала работает в подкаст-компании Chora Media и итальянской газете Il Foglio. Она находилась в Иране в командировке и должна была вернуться в Италию 20 декабря, но за день до вылета ее задержали и поместили в тюрьму Эвин.
Иранское госагентство IRNA сообщало, что Сала была задержана за «нарушение законов Исламской Республики Иран».
Журналистку задержали спустя несколько дней после того, как в Италии по запросу США арестовали швейцарско-иранского бизнесмена Мохаммада Абедини Наджафабади. Соединенные Штаты обвиняют его в нарушении американских законов о санкциях и поддержке террористической организации.