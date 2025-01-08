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В Грузии траур

8 января 2025, 22:32 2555

Власти Грузии объявили 9 января днем траура. Заявление об этом распространила администрация правительства Грузии.

Согласно заявлению, решение принято в связи с трагедией в селе Саберио Гальского района Абхазии (отколовшегося от Грузии региона).

«Решением правительства Грузии 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей. Согласно соответствующему указу правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в связи с Днем траура будут приспущены государственные флаги на административных зданиях по всей территории Грузии. Правительство Грузии еще раз приносит свои соболезнования членам семей и близким погибших», - говорится в заявлении.

Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пятерых детей — самому младшему не было и года. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность: бабушка решила растопить печь, но перепутала тары с бензином и керосином. Пламя охватило дом за считанные минуты. Соседям удалось спасти лишь женщину. Она проходит лечение в Кутаиси. По информации родственников, мать детей находилась на лечении в больнице в Зугдиди. Отец утром, до трагедии, отправился навестить супругу, оставив детей дома с бабушкой.

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