В Грузии траур

«Решением правительства Грузии 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей. Согласно соответствующему указу правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в связи с Днем траура будут приспущены государственные флаги на административных зданиях по всей территории Грузии. Правительство Грузии еще раз приносит свои соболезнования членам семей и близким погибших», - говорится в заявлении.

Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пятерых детей — самому младшему не было и года. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность: бабушка решила растопить печь, но перепутала тары с бензином и керосином. Пламя охватило дом за считанные минуты. Соседям удалось спасти лишь женщину. Она проходит лечение в Кутаиси. По информации родственников, мать детей находилась на лечении в больнице в Зугдиди. Отец утром, до трагедии, отправился навестить супругу, оставив детей дома с бабушкой.