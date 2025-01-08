Встречайте, генератор хаоса
Послушав большую программную речь Дональда Трампа за две недели до его вступления на пост, все поняли, что дальше будет весело. А кому-то, наоборот, сильно невесело. Нормально не будет точно.
Сейчас совершенно бессмысленно рассуждать, что из того, что перечислил Трамп, станет предметом его неустанного внимания и усилий могучей государственной машины Соединенных Штатов. Панама? Гренландия? Канада? Он все еще не может сойти с предвыборной колеи и продолжает вываливать в информпространство свои претензии к Джо Байдену, перемежая их красочными обещаниями.
Байдену давно все равно, он с дистанции сошел еще летом, а ты завтра президент, тебе все брошенные на ветер слова припомнят.
В ожидании чудес невозможных от Трампа все позабыли, что его якобы непревзойденные решительность и непредсказуемость идут в пакете со вздорностью, отсутствием всякой системности, странными представлениями о мире, непробиваемой уверенностью в собственной непогрешимости и, чего уж там, гениальности. Получите, распишитесь.
И если на первом сроке его окружали люди, которые старались сглаживать специфические проявления гениальности, за что он их время от времени выгонял и набирал новых, то в этот раз вокруг те, кто готов целовать боссу ботинки, преданно глядя ему в глаза. Даже не в ближайшем окружении, в Республиканской партии не осталось тех, кто готов открыто противостоять Трампу. Характерна реакция на его скандальную речь с нападками на соседей и союзников, которая в других обстоятельствах вызвала бы острый политический кризис. Не нашлось ни одного критика, зато были слышны подобострастные восхищенные голоса: знай нашего!
На этом фоне выделяется только Илон Маск, выбесивший уже практически всех лидеров из союзных стран своими заявлениями, а порой прямыми оскорблениями. Его никто из «своих», не говоря о биг боссе, не одернул. Хорошенькое начало. Говорят: ну ведь в первый срок ничего такого страшного не случилось! Так сейчас и ситуация сильно иная, и Трамп сильно старше, со всеми вытекающими, и уже упомянутое окружение вызывает настоящее опасение.
Международная система безопасности сыплется на глазах, от глобального лидера ожидается поведение ответственного взрослого, способного навести порядок или, по крайней мере, возглавить движение к порядку. Перед нами же, похоже, генератор хаоса, причем по масштабам соразмеряемого с влиянием, которое имеют Соединенные Штаты. Это, конечно, вынудит сильно повзрослеть партнеров Америки, которые привыкли на нее полагаться и занимали комфортную позицию ведомых. В этом смысле президентство Трампа будет весьма отрезвляющим. Насколько фееричным оно окажется для самих США, можно только предполагать.
По итогам первого срока вышла целая серия мемуаров бывших сотрудников Белого дома, им было что вспомнить. События второго срока пора записывать уже прямо сейчас. Время для создания новых бестселлеров началось. Обошлось бы только без элементов хоррора.