Встречайте, генератор хаоса

Послушав большую программную речь Дональда Трампа за две недели до его вступления на пост, все поняли, что дальше будет весело. А кому-то, наоборот, сильно невесело. Нормально не будет точно. Сейчас совершенно бессмысленно рассуждать, что из того, что перечислил Трамп, станет предметом его неустанного внимания и усилий могучей государственной машины Соединенных Штатов. Панама? Гренландия? Канада? Он все еще не может сойти с предвыборной колеи и продолжает вываливать в информпространство свои претензии к Джо Байдену, перемежая их красочными обещаниями.

Байдену давно все равно, он с дистанции сошел еще летом, а ты завтра президент, тебе все брошенные на ветер слова припомнят. В ожидании чудес невозможных от Трампа все позабыли, что его якобы непревзойденные решительность и непредсказуемость идут в пакете со вздорностью, отсутствием всякой системности, странными представлениями о мире, непробиваемой уверенностью в собственной непогрешимости и, чего уж там, гениальности. Получите, распишитесь. И если на первом сроке его окружали люди, которые старались сглаживать специфические проявления гениальности, за что он их время от времени выгонял и набирал новых, то в этот раз вокруг те, кто готов целовать боссу ботинки, преданно глядя ему в глаза. Даже не в ближайшем окружении, в Республиканской партии не осталось тех, кто готов открыто противостоять Трампу. Характерна реакция на его скандальную речь с нападками на соседей и союзников, которая в других обстоятельствах вызвала бы острый политический кризис. Не нашлось ни одного критика, зато были слышны подобострастные восхищенные голоса: знай нашего!