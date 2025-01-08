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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Финны не откроют границу с Россией

8 января 2025, 23:07 677

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти не могут открыть границу с Россией.

По его словам, которые приводит «Коммерсант», «оценка угрозы восточной границы остается неизменной», а Россия «по-прежнему готова пропускать физических лиц через границу без надлежащих документов».

Орпо после встречи с лидерами и руководителями фракций парламента назвал «теневой флот России» самой большой проблемой в Балтийском море. По его словам, Евросоюз и НАТО сейчас ищут способы для противодействия этому флоту.

Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей без дальнейшего уведомления. Основанием стал наплыв беженцев из третьих стран в ноябре 2023 года. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» беженцев.

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8 января 2025, 20:31 10178
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8 января 2025, 15:25 8103
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8 января 2025, 22:20 3410
Эрдоган не оставляет щели для РКК
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8 января 2025, 20:23 3128
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
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8 января 2025, 14:12 7954
Эрдоган позвонил Алиеву
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8 января 2025, 20:55 3829
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
8 января 2025, 16:57 5733
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
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