Финны не откроют границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти не могут открыть границу с Россией.

По его словам, которые приводит «Коммерсант», «оценка угрозы восточной границы остается неизменной», а Россия «по-прежнему готова пропускать физических лиц через границу без надлежащих документов».

Орпо после встречи с лидерами и руководителями фракций парламента назвал «теневой флот России» самой большой проблемой в Балтийском море. По его словам, Евросоюз и НАТО сейчас ищут способы для противодействия этому флоту.

Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей без дальнейшего уведомления. Основанием стал наплыв беженцев из третьих стран в ноябре 2023 года. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» беженцев.