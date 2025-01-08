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Старейшее и влиятельное издание США увольняет сотрудников

8 января 2025, 23:16 715

Газета Washington Post, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, уволит 4% сотрудников, которые заняты в коммерческой деятельности издания. Редакционный состав, утверждают в газете, сокращения не затронут. Об этом пишет BBC.

О грядущих сокращениях первым сообщило издание Status со ссылкой на собственные источники. Во вторник, 7 января, представители Washington Post официально рассказали о планах уволить 4% сотрудников — чуть менее 100 человек — из соображений экономии. Сокращения коснутся сотрудников, занятых в коммерческой деятельности издания, и не затронут редакцию.

В 2023 году Washington Post сообщила об убытках в размере 77 млн долларов и о сокращении аудитории сайта газеты. Тогда же издание предложило некоторым сотрудникам уволиться с компенсацией. Washington Post планировала таким образом сократить количество работников на 10%, или около 240 человек (половину из редакции, половину — из других областей компании), и избежать принудительных увольнений.

В начале января из газеты уволилась художница Энн Телнес после того, как Washington Post отказалась публиковать ее карикатуру. Рисунок изображал Безоса и других миллиардеров, преклоняющихся перед статуей избранного президента США Дональда Трампа.

В декабре 2024 года Безос объявил, что Amazon пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Дональда Трампа. До этого, в октябре, впервые за долгое время газета отказалась поддерживать какого-либо из кандидатов на выборах президента США. С 1970-х годов Washington Post поддерживала кандидатов от Демократической партии. Гендиректор Washington Post Уильям Льюис объяснил это решение стремлением не оказывать влияния на выбор избирателей. Безос, в свою очередь, сказал, что обеспокоен тем, что большинство людей считают СМИ предвзятыми и теряют доверие к традиционным средствам массовой информации. Гильдия Washington Post, представляющая интересы сотрудников, выразила обеспокоенность тем, что руководство газеты вмешивается в работу редакции. 20 колумнистов издания выпустили совместное заявление, в котором назвали решение не поддерживать кандидата отказом от многолетних фундаментальных принципов работы. После этого более 250 тысяч человек отказались от подписки на Washington Post — около 10% всех подписчиков на цифровое издание. Несколько заметных сотрудников, в том числе политические корреспонденты и журналисты-расследователи, уволились из газеты и перешли в другие издания.

Джефф Безос купил Washington Post, одно из старейших и самых влиятельных изданий в США, в 2013 году. Именно журналисты этой газеты расследовали Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году.

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Время удара по Ирану?
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Эрдоган не оставляет щели для РКК
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А почему бы Москве не вернуть Польшу?
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8 января 2025, 14:12 7954
Эрдоган позвонил Алиеву
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8 января 2025, 20:55 3831
Трамп за Путина и против НАТО
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