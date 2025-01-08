Украина укрепляет границу с Беларусью

Украина возводит на границе с Беларусью фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения, сообщил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передают украинские СМИ.

«Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, помимо инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Беларуси», — заявил Демченко.

В связи с тем, что белорусское Минобороны объявило проведение с 8 по 31 января «под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета... учебного сбора с военнообязанными территориальных войск», Киев не видит угрозы со стороны соседней страны, сообщил Демченко. Также не фиксируется сосредоточение у границы с Украиной ударных сил, уточнил он.