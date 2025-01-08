USD 1.7000
EUR 1.7598
RUB 1.5837
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Глава Совбеза Ирана из Баку прилетел в Ереван

8 января 2025, 23:35 488

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан прибыл в Армению.

Согласно сообщению Совета безопасности Армении, иранского коллегу в ереванском аэропорту «Звартноц» встретил секретарь Совбеза Армен Григорян.

Перед визитом в Ереван Ахмадиан находился в Баку, где провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 7110
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 10184
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 4120
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8106
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 3415
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3129
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 7955
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 3832
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
8 января 2025, 16:57 5733
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
8 января 2025, 19:40 15445
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
8 января 2025, 18:57 4635

ЭТО ВАЖНО

Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 7110
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 10184
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 4120
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8106
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 3415
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3129
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 7955
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 3832
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
8 января 2025, 16:57 5733
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
8 января 2025, 19:40 15445
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
8 января 2025, 18:57 4635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться