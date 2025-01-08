Глава Совбеза Ирана из Баку прилетел в Ереван
8 января 2025, 23:35 488
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан прибыл в Армению.
Согласно сообщению Совета безопасности Армении, иранского коллегу в ереванском аэропорту «Звартноц» встретил секретарь Совбеза Армен Григорян.
Перед визитом в Ереван Ахмадиан находился в Баку, где провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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