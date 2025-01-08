Украине военная помощь на полмиллиарда от Байдена

Как сообщило Associated Press со ссылкой на два источника, администрация президента хочет создать этим шагом более выгодные позиции для Киева перед переговорами.

По данным источников, помощь будет выделена по программе Presidential Drawdown Authority. Она позволяет изымать боеприпасы и оружие из непосредственных запасов США без согласования с Конгрессом. Представитель Пентагона объяснил, что это делается с целью передать Украине вооружение до конца января.

О том, что США могут объявить о последнем пакете помощи Украине, AP сообщала 7 января. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию 9 января.