Иран эвакуирует население из зоны Бушерской АЭС
Иранские власти объявили 8 января об эвакуации гражданского населения в радиусе до 5 километров от ядерного реактора в Бушере.
Об этом сообщает иранское госинформагентство IRNA.
Местные власти провинции Бушер заявили, что все сотрудники объекта и другие граждане, живущие в районе АЭС, в особенности иностранцы, будут обязаны немедленно покинуть эту зону. Кроме того, будут эвакуированы четыре района, прилегающие к АЭС.
Бушерская АЭС – один из самых важных ядерных объектов в Иране. Обеспечивает электричеством значительную часть южного Ирана.