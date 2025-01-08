Иран эвакуирует население из зоны Бушерской АЭС

Иранские власти объявили 8 января об эвакуации гражданского населения в радиусе до 5 километров от ядерного реактора в Бушере.

Об этом сообщает иранское госинформагентство IRNA.

Местные власти провинции Бушер заявили, что все сотрудники объекта и другие граждане, живущие в районе АЭС, в особенности иностранцы, будут обязаны немедленно покинуть эту зону. Кроме того, будут эвакуированы четыре района, прилегающие к АЭС.

Бушерская АЭС – один из самых важных ядерных объектов в Иране. Обеспечивает электричеством значительную часть южного Ирана.