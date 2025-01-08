USD 1.7000
EUR 1.7598
RUB 1.5837
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Иран эвакуирует население из зоны Бушерской АЭС

8 января 2025, 23:55 552

Иранские власти объявили 8 января об эвакуации гражданского населения в радиусе до 5 километров от ядерного реактора в Бушере.

Об этом сообщает иранское госинформагентство IRNA.

Местные власти провинции Бушер заявили, что все сотрудники объекта и другие граждане, живущие в районе АЭС, в особенности иностранцы, будут обязаны немедленно покинуть эту зону. Кроме того, будут эвакуированы четыре района, прилегающие к АЭС.

Бушерская АЭС – один из самых важных ядерных объектов в Иране. Обеспечивает электричеством значительную часть южного Ирана.

Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 7117
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 10189
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 4122
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8107
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 3419
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3130
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 7955
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 3834
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
8 января 2025, 16:57 5733
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
8 января 2025, 19:40 15446
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
8 января 2025, 18:57 4635

ЭТО ВАЖНО

Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 7117
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 10189
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 4122
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8107
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 3419
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3130
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 7955
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 3834
Трамп за Путина и против НАТО
Трамп за Путина и против НАТО главная тема
8 января 2025, 16:57 5733
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели
Режим ЧС в российском городе после атаки украинцев: погибли спасатели видео; обновлено 19:40
8 января 2025, 19:40 15446
Зеленский идет на второй срок
Зеленский идет на второй срок
8 января 2025, 18:57 4635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться