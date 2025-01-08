В США посчитали, сколько осталось живых израильских заложников

Несколько источников в разведке и службах безопасности США и Израиля заявили телеканалу NEWSMAX: по оценке властей, лишь около 20 заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, остаются в живых.

Джон Россомондо в своем репортаже в NEWSMAX цитирует правительственный источник США, который сообщил, что 20 является «рабочим числом» заложников, используемым в ходе переговоров, ведущихся в Катаре между Израилем и ХАМАС. В это приблизительное число включаются только гражданские и девушки-военнослужащие, захваченные ХАМАС 7 октября, и если включить военнослужащих-мужчин, «количество живых заложников окажется выше, но не очень значительно».

Точность этих цифр не подтверждают ни посольство Израиля в Вашингтоне, ни ЦАХАЛ.