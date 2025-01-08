Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу

Шейнбаум показала карту территории США, которая ранее принадлежала Мексике, и предложила вернуть ее.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на претензии избранного президента США Дональда Трампа, который хочет переименовать Мексиканский залив в «Американский».

На пресс-конференции 8 января Шейнбаум стояла перед картой 1607 года, на которой вся территория северной Мексики и часть современных Соединенных Штатов показаны одной страной. Это карта, изготовленная в начале XVII века по заказу Голландской Ост-Индской компании.

Шейнбаум сказала, что всю территорию, которая раньше принадлежала Мексике, следует назвать América Mexicana или «Мексиканская Америка».

Во время пресс-конференции Шейнбаум подчеркнула, что название Мексиканского залива давно признано международными институтами, включая Организацию Объединенных Наций. «С 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой», – добавила президент Мексики.

Советник администрации Шейнбаум Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что название Мексиканского залива признано на международном уровне уже с XVI века, что делает его старше США. Он поддержал предложение президента, подчеркнув важность сохранения исторической справедливости.