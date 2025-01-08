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Представители Трампа прилетели к новым властям Сирии

00:29 655

Делегация Госдепартамента посетила Дамаск и обсудила с новым сирийским руководством вопрос смягчения санкций против Сирии.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их информации, в делегацию вошли «в том числе представители администрации Трампа». Американские чиновники встретились с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа. Помимо вопроса о смягчении санкций делегация обсудила с сирийскими официальными лицами «ситуацию в сфере безопасности и усилия, предпринимаемые новыми властями для борьбы с терроризмом».

6 января Минфин США вывел из-под американских санкций сделки, касающиеся отправки энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через ЦБ этой арабской республики. В соответствии с текстом генеральной лицензии, опубликованной финансовым ведомством Соединенных Штатов, запрещенные в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, «разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 7 июля 2025 года».

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