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Нападение на президентский дворец в африканской стране

00:35 698

В столице Чада Нджамене возле президентского дворца была слышна стрельба, передает AFP.

Cсылаясь на источник в службе безопасности, агентство сообщило, что вооруженные люди проникли на территорию президентского комплекса. Корреспондент AFP рассказал, что ведущие в сторону дворца дороги перекрыты, на улицах были видны танки.

Reuters со ссылкой на двух местных жителей также сообщает о звуках стрельбы в Нджамене. По словам одного из них, в сторону президентского комплекса двигалась колонна военной техники.

Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что нападение совершили боевики «Боко Харам», в результате есть погибшие и раненые. Президент Чада находился в президентском дворце во время нападения.

Неназванный местный чиновник призвал не паниковать и заявил, что ситуация находится под контролем.

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