Нападение на президентский дворец в африканской стране

Cсылаясь на источник в службе безопасности, агентство сообщило, что вооруженные люди проникли на территорию президентского комплекса. Корреспондент AFP рассказал, что ведущие в сторону дворца дороги перекрыты, на улицах были видны танки.

Reuters со ссылкой на двух местных жителей также сообщает о звуках стрельбы в Нджамене. По словам одного из них, в сторону президентского комплекса двигалась колонна военной техники.

Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что нападение совершили боевики «Боко Харам», в результате есть погибшие и раненые. Президент Чада находился в президентском дворце во время нападения.

Неназванный местный чиновник призвал не паниковать и заявил, что ситуация находится под контролем.