В Дании допустили независимость Гренландии

Гренландия в будущем может стать независимым государством, но вряд ли ради того, чтобы войти в состав США в качестве нового штата.

Reuters, которое цитирует это заявление, отмечает, что власти Дании прямо не критикуют Трампа, стремясь скорее создать впечатление, что не воспринимают его слова о необходимости покупки Соединенными Штатами Гренландии как угрозу.

В среду состоялась встреча премьер-министра автономной Гренландии Муте Эгеде с королем Дании Фредериком X. О содержании переговоров гренландского лидера с королем не сообщается. В последнее время на фоне заявлений Трампа Эгеде заявил о стремлении жителей острова к независимости. В то же время он отметил, что остров «не продается».

Глава МИД Дании, комментируя встречу, вновь повторил, что вопрос о возможной независимости Гренландии должны решать гренландцы. Он также отметил, что понимает опасения США относительно безопасности в Арктике, и выразил готовность к углублению сотрудничества с Вашингтоном.

Трамп несколько раз заявлял о желании приобрести Гренландию у Дании, назвав ее «абсолютно необходимой» для американской безопасности. Дания отрицает возможность сделки. На пресс-конференции 7 января у избранного президента США спросили, исключает ли он применение экономического или военного принуждения для решения этого вопроса. Он отказался это исключить, что вызвало дополнительную обеспокоенность представителей стран ЕС.

Действующий госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя заявления Трампа, назвал их несерьезными, сказав, что не стоит тратить время на обсуждение того, чего не случится.

Гренландия - крупнейший остров мира с населением всего около 60 тысяч человек. Является самоуправляемой территорией Датского королевства, Дания отвечает за ее оборону и внешние связи.