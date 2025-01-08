Мужчина с мачете пытался проникнуть в здание Конгресса США

В Вашингтоне полицейские задержали мужчину, пытавшегося пронести холодное оружие в Капитолий. Об этом сообщается на странице полиции в социальной сети Х.

У злоумышленника, который намеревался пройти в Центр посетителей Конгресса США (CVC), были при себе мачете и три ножа.

Полиция арестовала мужчину и проводит расследование инцидента. В настоящее время временно прекращен вход в северное крыло здания Конгресса.

CNBC пишет, что мужчина пытался проникнуть в Капитолий в день церемонии прощания с Джимми Картером. Инцидент произошел за несколько часов до прибытия Дональда Трампа, который планировал почтить память бывшего президента.