Доктор исцелял смертью

Революция в Сирии стала одним из знаковых событий 2024 года и, судя по всему, останется таковой и в наступившем году. Она обнажила уродливое, садистское нутро режима Башара Асада и шокировала весь мир его запредельной, ничем необъяснимой жестокостью и масштабом репрессий. Когда вдумываешься в суть этих ужасающих фактов, кажется невероятным, что сирийцы - далеко не самый отсталый и дикий народ - жили в столь нечеловеческих условиях более шестидесяти лет.

«Да как такое было возможно?» – восклицает цивилизованный мир и не может найти ответа. В такой ситуации, прежде всего, раздражает когорта высокоумных и высоколобых политологов, с апломбом утверждающих, что между ушедшим режимом Асада и его ниспровергателями нет никакой разницы. Мол, все они одинаковы, просто на смену одной банды пришла другая. Не знаю как вас, а меня поражает цинизм умников, рассуждающих обо всем произошедшем в Сирии с позиций большой геополитики и рассматривающих революцию в этой стране сквозь призму интересов США, Турции, России, Ирана и Израиля. Словно речь идет о шахматной партии, а не о судьбах миллионов людей, ставших безвинными жертвами политического режима, сопоставимого по своей жестокости с нацистской Германией. Я бы посоветовал этим умникам опуститься с заоблачных высот геополитики и вспомнить, как все начиналось, как в Сирии в разгар «арабской весны» четырнадцатилетние подростки были насмерть забиты в застенках асадовской охранки за слова, написанные на стене: «Доктор, ты следующий», а их родственникам люди из «Мухабарата» прямо сказали: «Забудьте о своих детях! А если хотите сделать новых – приходите, наши парни вам охотно помогут…»

Представьте, что все это происходит в вашей стране, а замученные пацаны и их несчастные родственники – ваши друзья, близкие или соседи. И что? Будете и дальше рассуждать об Америке, Иране или стратегической значимости нефтепроводов? Сильно в этом сомневаюсь. Увы, история с канувшим в небытие режимом Башара Асада порождает и другие вопросы, преимущественно морально-этического и, если хотите, философского характера. Как выглядит абсолютное зло? Растут ли у него рога и копыта? Выдают ли внешность, манера поведения или общий уровень культуры тот факт, что перед вами – то самое, абсолютное, вселенское зло? Ханна Арендт писала о банальности зла, имея в виду одного из конструкторов Холокоста, Адольфа Эйхмана, облик которого шокировал весь мир. Внешне Эйхман, напомню, не имел психопатических черт Гитлера или Геббельса, не был таким устрашающе брутальным, как глава нацистской разведки Эрнст Кальтенбруннер, а в его взгляде отсутствовал могильный холод Рейнхарда Гейдриха. Эйхман выглядел как обычный чиновник, перекладывающий бумажки. Кем он, собственно, и был – исполнительным и въедливым бюрократом, рассчитавшим, что внедрение газовых камер позволит увеличить эффективность истребления «человеческого материала» на 41,2 процента и сократить процесс тотального уничтожения «недочеловеков» на 12 человеко-часов в сутки.

Но даже чудовище Эйхман, относившийся к массовым убийствам как к бюрократической задаче и истреблявший ненавистных рейху евреев вдали от Берлина, где-то в Польше и Венгрии, в подметки не годится Башару Асаду, который безжалостно уничтожал собственный народ в пределах досягаемости в Дамаске, Алеппо, Хомсе... Весь мир ищет и не может найти ответ: каким образом доброжелательный и трудолюбивый Башар Асад, лондонский офтальмолог с европейским образом жизни, мог превратиться в чудовище во плоти, творившее зверства, о которых человечество не слышало со времен Второй мировой? Впрочем, хочу извиниться перед братьями нашими меньшими за существительное «зверство». Ибо ни одно животное в природе не способно на изуверства, которые практиковал канувший в Лету сирийский режим. Когда смотришь на стопроцентно интеллигентного Башара Асада с его чудной семьей, очаровательной европеизированной супругой и детьми, похожими на представителей духовно раскованной молодежи Греции или Испании, возникает все тот же вопрос: ну как такое возможно?!

В целом логика массовых репрессий в Сирии понятна: отец Башара, покойный Хафез аль-Асад, тонко уловил настроения сирийского общества в ранний период независимости, не желавшего посылать своих детей на службу в армию и полицию. Хафез Асад, представлявший 15 процентов угнетаемого и унижаемого на протяжении веков алавитского меньшинства, увидел в этом неприятии исторический шанс. В результате алавиты массово повалили в армию, полицию и спецслужбы, а спустя время вдруг выяснилось, что благодаря беспечности суннитского большинства Хафез Асад, тогда еще только министр обороны, получил реальную силу, контролируя 75 процентов населения Сирии, после чего, опираясь на алавитское меньшинство, захватил власть и стал президентом страны. Ну, хорошо, власть Хафез Асад получил. Но как ее удержать, когда против тебя 75 процентов населения? Обычно диктаторские режимы довольствуются точечными репрессиями. То есть ликвидируют потенциальных лидеров протеста, закрывают неугодные СМИ, зачищают политическое поле, но вниз, в народную гущу, как правило, не идут. Знаете, как выглядит железобетонная арифметика традиционных диктатур? Посади пятьсот человек, остальные заткнутся сами. И, как правило, это работает. Такие режимы «расходятся краями» с подавляющим большинством населения, которое вообще не сталкивается с арестами или репрессиями. Но когда у власти находится представитель презираемого меньшинства, а против него - абсолютное большинство, такая система не работает. И что же делать? Правильно, давить всех без исключения – от потенциальных лидеров до безобидных мальчишек, что-то накалякавших на стене. Причем давить демонстративно, уверенно и как можно более жестоко. Чтобы другим неповадно было.

А что делать, если против вас миллионы, и вы не можете остановить их простым уничтожением активистов? Правильно, надо уничтожить миллионы. Именно этим, собственно, и занимался режим семейства Асадов на протяжении последних 60 лет. И именно поэтому «сирийская оттепель» и реформы, которые Башар Асад начал в 2000 году, сразу после смерти отца, продлились недолго. И сам потомственный президент, и его окружение, представленное алавитской элитой, быстро сообразили, что даже поверхностная либерализация, на которую решился лондонский офтальмолог и его красотка-жена, в скором времени откроет ящик Пандоры, за которым последует демократия и, соответственно, власть большинства, которая мигом вернет алавитов в пустующую нишу презираемых изгоев. Да и не было бы никаких вопросов, если бы президентское кресло занял старший брат Башара, Басиль Асад, которого папа Хафез целенаправленно готовил в преемники, сформировав из него классического тирана – жестокого, бескомпромиссного, неуправляемого. Но судьба распорядилась иначе: в туманную погоду наследник династии Асадов врезался на «Мерседесе», мчавшемся со скоростью 250 километров в час, в одинокое дерево, после чего из Лондона был срочно выписан доктор-офтальмолог Башар Асад – человек, который ну никак не годился на роль диктатора.

Понятно, что режим Асада не был классической персоналистской властью, скорее коллективным руководством сектантской элиты. Однако Башар, несомненно, должен был выполнять функции острия копья. Конечно, он мог отказаться. В конце концов, имея британский паспорт, выплаченный дом в престижной Белгравии и работу высокооплачиваемого врача, он мог сказать папе-диктатору: «Я не буду твоим преемником, я учился на врача, а не на диктатора, так что на такое не подписываюсь!..» Но этот культурный, лощеный, с изысканными манерами и безукоризненным английским представитель лондонской элиты вернулся в Дамаск и вскоре стал отдавать приказы о массовых убийствах и пытках, выходящих за грань человеческого понимания. Как объяснить эту поразительную метаморфозу? Может, Башар изначально хотел реформировать свою страну, сделать ее хоть немного похожей на Великобританию, а сирийская реальность поставила его в безвыходное положение? А может, весь этот налет культурности и европейскости был поверхностным, а в душе интеллигентный врач и тонкий ценитель изобразительного искусства всю жизнь был обычным средневековым живодером?