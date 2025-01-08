USD 1.7000
EUR 1.7598
RUB 1.5837
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

В секторе Газа нашли тело захваченного 7 октября заложника

02:23 332

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа тело заложника, захваченного палестинской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщили израильские военные в Telegram-канале в среду, 8 января.

По информации ЦАХАЛ, тело Юсуфа аль-Зиядна было найдено в тоннеле на юге сектора Газа в районе города Рафах. Утверждается, что он был убит. Сообщается также об обнаружении материалов, вызывающих вопрос о том, жив ли сын погибшего заложника, Хамза аль-Зиядн. В то же время ряд израильских СМИ, а также глава МИД Израиля Исраэль Кац пишут, что было обнаружено и тело Хамзы аль-Зиядна. В официальном сообщении ЦАХАЛ об этом не сказано.

Боевики ХАМАС во время нападения на Израиль взяли в заложники четырех членов семьи аль-Зиядн. Двое из них - сын и дочь Юсуфа - уже освобождены. Семья принадлежит к бедуинскому сообществу.

Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
01:18 1776
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100 всего лишь два нуля
01:02 1484
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
00:26 2315
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 9750
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 11642
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 5682
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8830
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 5364
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3721
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 8533
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 4749

ЭТО ВАЖНО

Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
01:18 1776
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100 всего лишь два нуля
01:02 1484
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
00:26 2315
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 9750
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 11642
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 5682
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 8830
Баку заявляет...
Баку заявляет...
8 января 2025, 22:20 5364
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации
8 января 2025, 20:23 3721
А почему бы Москве не вернуть Польшу?
А почему бы Москве не вернуть Польшу? главный вопрос; все еще актуально
8 января 2025, 14:12 8533
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву новость дополнена 21:39
8 января 2025, 20:55 4749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться