С наступлением ночи Россия принялась атаковать Украину
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Воздушные силы ВСУ сообщают, что в среду вечером российские военные начали очередную атаку украинских регионов ударными беспилотниками.
Дроны-камикадзе зафиксированы в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.
Воздушная тревога объявлена на территории большинства центральных и восточных регионов Украины.
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