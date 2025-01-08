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Зидан может возглавить сборную Франции

02:45 253

Новым главным тренером национальной сборной Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года может стать Зинедин Зидан.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 52-летний специалист может прийти на смену Дидье Дешаму, который объявил об уходе из сборной.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА. Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

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