Белый дом поддержал решение Киева

США поддерживают прекращение Украиной транзита российского газа в Европу через свою территорию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он назвал решение Киева «значительным ударом» по экономическим возможностям России. По словам Кирби, этот шаг «сократит возможности России финансировать» военную войну против Украины и лишит Москву примерно $6,5 млрд ежегодного дохода от продажи газа.

В Белом доме отметили, что решение Киева остановить транзит отвечает политике Соединенных Штатов по снижению зависимости Европы от российского газа. Кирби заявил, что эта зависимость «неоднократно использовалась как инструмент давления», однако Вашингтон и его союзники смогли снизить «уязвимость» европейских стран. Он подчеркнул, что сейчас около половины импорта газа в Европу обеспечивают США.