Эльмар Мирсалаев: «Наш страховой сектор движется уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста»

Страхование – это уникальный механизм, который защищает нашy полную рисков жизнь от непредвиденных расходов. Именно поэтому мировые страховые рынки изо дня в день развиваются на фоне меняющихся условий, в том числе логического сочетания спроса и предложения. Какие шаги предпринимаются в сфере страхования в Азербайджане?

- Обнародованы сводные показатели страхового сектора за январь-ноябрь 2024 года. В какой степени доступ к страховым услугам, а также доверие и интерес к страхованию отражены в текущих обзорных цифрах? А какие реформы были реализованы за прошедший период, чтобы обеспечить рост отрасли?

- Центральный банк Азербайджанской Республики представил информацию страхового рынка по итогам января-ноября 2024 года. Полученный результат обнадеживает с точки зрения устойчивости тенденции роста. Таким образом, за отчетный период на местном страховом рынке сбор страховых премий был реализован на сумму 1 миллиард 222 миллионов 166 тысяч манатов. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, соответствующий рост наблюдается и в страховых выплатах. В этом смысле по страховым случаям, произошедшим в январе-ноябре текущего года, произведено страховых выплат на сумму 694 миллиона 53 тысячу манатов, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, хотелось бы отметить, что на рост сборов повлияло большинство видов страхования, предлагаемых нашим сектором. К видам страхования, играющим активную роль в росте отрасли, мы относим Накопительное страхование жизни (с ростом на 84,3 миллиона манатов), Добровольное страхование автотранспортных средств – Каско (с ростом на 10,9 миллиона манатов), Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, ОСАГО (с ростом на 6,4 миллиона манатов), а также такой вид обязательного страхования, как Страхование на случай утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний (с ростом на 5,1 миллиона манатов).

Особо хочу подчеркнуть, что динамичный и планомерный рост, зафиксированный в секторе, является ярким показателем целенаправленной регуляторной политики Центрального банка Азербайджана, который является надзорным органом страхового сектора в нашей стране.

За прошедший период Центральный банк Азербайджана при непосредственном участии Ассоциации страховщиков Азербайджана и других участников страхового рынка реализовал конкретные реформы, которые стимулировали развитие сектора страхования.

Прежде всего, можно привести пример инноваций в страховании жизни, которое является актуальной темой в последнее время. Так, решением Центрального банка Азербайджана были утверждены дополнения и изменения к «Правилам страхования жизни заемщика от смерти или наступления нетрудоспособности» и «Правилам управления кредитным риском в банках». Соответствующие нормативные акты расширили сферу покрытия продукта страхования жизни заемщиков потребительских кредитов и упростили условия доступа к продукту. Мы верим, что этот обновленный продукт «Кредитное страхование жизни», который уже находится на службе потребителей, обеспечит оптимальные условия для жизненных рисков наших граждан, а также будет способствовать постепенному устранению проблемы плохой кредитной истории в нашей стране.

Оглядываясь на 2 года назад, можно отметить реформу, проведенную с целью устранения давней проблемы, связанной со страхованием недвижимости. Так, с 1 июня 2023 года страховые полисы по обязательному страхованию недвижимого имущества и обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества, стали выдаваться в электронном виде. Также с указанной даты завершен процесс электронной информационной интеграции между Государственной службой по делам недвижимости при Минэкономики и Бюро обязательного страхования, в результате чего сформирован механизм контроля, связанный со страхованием недвижимого имущества.

Прошедший период также ознаменовался рядом реформ, связанных со страхованием гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Таким образом, все компании по страхованию иное, чем жизни, действующие в нашей стране и имеющие лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, полностью обеспечили электронную выписку страховых полисов. Также по виду ОСАГО в Азербайджане осуществлен переход на систему «Прямого урегулирования убытков», которая до сих пор остается мечтой для страховых рынков некоторых развитых стран, это позволяет обьективнее урегулировать ущерб данного вида страхования, таким образом дав толчок повышению удовлетворенности потребителей. Другим дополнительным новшеством стало введение новых коэффициентов риска при сохранении базовой страховой премии. Это нововведение само по себе обеспечило установление справедливого подхода в страховании.

Конечно, на этом реформирование страховой отрасли не должно ограничиваться. Документ «Стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы», разработанный Центральным банком Азербайджана и направленный на устойчивое развитие сектора, очень важен как стратегическая карта развития местного страхового рынка. В результате пунктов, вытекающих из соответствующей стратегии и планируемых к реализации в ближайший период, ожидается увеличение проникновения страховых услуг в 3 раз, и увеличение доли страхования в ВВП до 5% – это наша главная цель и задача.

– Нам хорошо известно, что страховая культура в нашей стране находится не на самом высоком уровне. Что делает страховой сектор в этом направлении, чтобы как-то улучшить ситуацию в этом направлении?

- В период, когда финансовые услуги стремительно развиваются и совершенствуются, повышение финансовой грамотности, особенно в направлении страхования, механизма социально-экономической защиты, является актуальным вопросом не только сегодняшнего дня, но и будущего. В 2020 году Центральный банк Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования подписали Меморандум «О взаимном сотрудничестве по систематическому и последовательному осуществлению мер по повышению страховой грамотности посредством пропаганды и образования среди населения». Таким образом, 4-й год подряд предпринимаются системные шаги по повышению страховой осведомленности населения.

В рамках мер пропаганды страхования проводится активная информационная работа посредством социальных сетей и средств массовой информации, регулярно организуются семинары по страхованию для представителей различных отраслей экономики.

В рамках Меморандума второй год подряд у нас в стране проводится крупный «Страховой фестиваль», который играет серьезную роль в осведомленности населения о страховании. Результаты нашей работы в этом направлении отражаются в динамике роста страховых сборов.

- В последние годы Ассоциация страховщиков Азербайджана была очень активна и на международной арене. Каких успехов достигли в этом году?

- Международные отношения имеют большое значение, особенно в вопросах изучения мирового опыта и глобализации. Как страховая отрасль, мы также развиваем сотрудничество со страховыми рынками других стран, опираясь на их лучший опыт при внедрении тех или иных реформ, а также делимся своими собственными наработками в этой сфере.

Ассоциация страховщиков Азербайджана регулярно работает над расширением международных связей. Были выстроены серьезные деловые взаимоотношения с такими странами, как Турция, Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Венгрия. Мы являемся постоянными членами таких организаций, как «Глобальная Федерация Ассоциаций Страховщиков» и «Европейской Ассоциации страхования».

Хотелось бы с гордостью сообщить, что выстроенное еще несколько лет назад взаимное сотрудничество с Турецким страховым союзом теперь охватывает не только две страны, но и весь тюркский мир. Так, в рамках совместной инициативы нашей Ассоциации и Турецкого страхового союза в мае 2022 года впервые в мире был создан «Страховой союз тюркского мира» с участием ассоциаций страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Отрадно, что созданный нами Союз вскоре привлек внимание Организации тюркских государств, и сегодня, основываясь на инициативе ОТГ, мы работаем над включением «Страхового союза тюркского мира» в состав ОТГ. Мы верим, что этот Союз создаст новые возможности развития страховых рынков стран тюркского мира, и мы рады, что наша Ассоциация, представляющая Азербайджан в этом глобальном проекте, играет роль стратегического партнера.

Нам наконец удалось восстановить проведение ежегодного Азербайджанского международного страхового форума, в этом году он был десятый. Впервые мы провели международный саммит InsurTech, посвященный новым страховым технологиям. Такого рода международные мероприятия — это своего рода возможность для изучения лучших мировых наработок в сфере страхования.

- В начале нашего интервью вы проанализировали обзор страхования за 11 месяцев текущего года. Интересно, какие у вас прогнозы на конец 2024 года?

- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш страховой сектор движется вперед уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста. Мы полагаем, что эту тенденцию роста мы будем наблюдать и в последующие периоды. Целевой показатель роста страхового сектора в документах «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» и «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», определяющих основные темпы роста и целевые показатели экономики страны и финансовой системы были утверждены главой государства. Он определен для страхового рынка в размере 10%. Я рад сообщить, что уже второй год как страховой сектор превышает этот целевой минимум. Таким образом, рост рынка в 2022 году составил 18%, а в 2023 году — 26%.

Что касается ожиданий по итогам 2024 года, то страховые сборы могут превысить 1 миллиард 400 миллионов манатов. Это означает рост более чем на 10% по сравнению с результатами прошлого года.

Наблюдаемый рост страховых премий означает, что у нас растет количество застрахованных среди населения. А если растет количество застрахованных, то растет и доверие в страхование. Мы рады, что наши граждане теперь осознают свои риски, могут управлять этими рисками с помощью механизма страхования и понимают, что с страхованием жизнь комфортна. Мы всегда понимали и верили в то, что сильное страхование означает сильную экономику, а сильная экономика означает сильный Азербайджан.