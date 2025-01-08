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Си Цзиньпин в ярости

09:00 2926

Китайский лидер Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов китайского экономиста Гао Шаньвэня, который предположил, что Пекин завышает данные по экономическому росту страны.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Си поручил привлечь к ответственности экономиста, заявившего, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем говорят официально. «Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный [рост ВВП] в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — заявил он в декабре на форуме в Вашингтоне.

Еще больше разозлило председателя КНР то, что Гао усомнился в возможности руководства Китая предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста. Эксперт описал усилия Пекина в этом отношении как «оппортунистические»: «Я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали».

Ранее в декабре издание писало, что китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен.

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