Си Цзиньпин в ярости

По их сведениям, Си поручил привлечь к ответственности экономиста, заявившего, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем говорят официально. «Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный [рост ВВП] в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — заявил он в декабре на форуме в Вашингтоне.

Еще больше разозлило председателя КНР то, что Гао усомнился в возможности руководства Китая предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста. Эксперт описал усилия Пекина в этом отношении как «оппортунистические»: «Я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали».

Ранее в декабре издание писало, что китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен.