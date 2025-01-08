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Байден отменил свою прощальную зарубежную поездку

09:09 1343

Президент США Джо Байден отменил анонсированный визит в Италию в связи с пожарами в Калифорнии, где погибло не менее пяти человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее глава государства объявил режим бедствия в штате для борьбы с последствиями ЧП и ускорения федеральной помощи пострадавшим.

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, ...президент решил отменить предстоящую поездку», — сказано в документе.

9–12 января в Италии Байден в ходе последней на занимаемом посту зарубежной поездки должен был обсудить кредит от G7 Киеву на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ. Планировались также встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата, отмечает LA Times. Подтверждена гибель пяти человек, более 2 тыс. домов, предприятий и других построек разрушены или повреждены. Пострадали также дома знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Адам Броди, Мэнди Мур и другие. Около 130 тыс. человек эвакуированы.

Причиной пожаров является экстремальная пожароопасная погода в Южной Калифорнии, ситуацию усугубляют сильный порывистый ветер и низкая влажность, объяснила начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули. По подсчетам AccuWeather, ущерб превысит $50 млрд.

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