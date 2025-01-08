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Анкара начала обратный отсчёт

обновлено 10:17
10:17 2507

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, переговоров с боевиками не будет. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

«До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчёт времени до военных действий», — объявило издание.

По сведениям газеты, Анкара и новые власти Сирии больше не станут вести переговоры с курдскими формированиями.

*** 09:39

Турецкая армия приведена в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщила газета Türkiye.

Руководство Турции рассматривает все возможные сценарии развития событий, включая активные военные действия. Газета подчеркивает, что Анкара намерена принять решительные меры, требуя от сирийской администрации усилить борьбу с террористическими организациями.

Другое турецкое издание Hürriyet сообщает, что операция может начаться, если Запад выдвинет новые требования, которые Анкара сочтет неприемлемыми. Войска, расположенные на границе с Сирией, переведены в режим повышенной готовности и способны начать действия в кратчайшие сроки.

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