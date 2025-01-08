Анкара начала обратный отсчёт

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, переговоров с боевиками не будет. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

«До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчёт времени до военных действий», — объявило издание.

По сведениям газеты, Анкара и новые власти Сирии больше не станут вести переговоры с курдскими формированиями.