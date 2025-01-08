У Трампа заявили, что уступок Путину не будет
10:10 1072
Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но он не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину в ходе урегулирования конфликта, заявил спецпосланник по Украине будущего американского лидера Кит Келлог.
«Я думаю, люди должны знать, что он (Трамп) не пытается дать что-то Путину или русским», - сказал Келлог.
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