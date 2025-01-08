USD 1.7000
EUR 1.7598
RUB 1.5837
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

У Трампа заявили, что уступок Путину не будет

10:10 1072

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но он не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину в ходе урегулирования конфликта, заявил спецпосланник по Украине будущего американского лидера Кит Келлог.

«Я думаю, люди должны знать, что он (Трамп) не пытается дать что-то Путину или русским», - сказал Келлог.

Доктор исцелял смертью
Доктор исцелял смертью слово публицисту
02:14 8579
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации; все еще актуально
8 января 2025, 20:23 4757
Эльмар Мирсалаев: «Наш страховой сектор движется уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста»
Эльмар Мирсалаев: «Наш страховой сектор движется уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста»
10:00 554
США ответили на опасения Турции
США ответили на опасения Турции
09:26 2661
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
01:18 6945
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100 всего лишь два нуля
01:02 4588
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
00:26 6133
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 13902
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 14153
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 8281
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 10069

ЭТО ВАЖНО

Доктор исцелял смертью
Доктор исцелял смертью слово публицисту
02:14 8579
Эрдоган не оставляет щели для РКК
Эрдоган не оставляет щели для РКК о развитии ситуации; все еще актуально
8 января 2025, 20:23 4757
Эльмар Мирсалаев: «Наш страховой сектор движется уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста»
Эльмар Мирсалаев: «Наш страховой сектор движется уверенными шагами в направлении непрерывного и стабильного роста»
10:00 554
США ответили на опасения Турции
США ответили на опасения Турции
09:26 2661
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
Грузия сокращает газ из Азербайджана и увеличивает из России
01:18 6945
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100
Трамп переигрывает: спасти Украину не за один день, а за 100 всего лишь два нуля
01:02 4588
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
Верните наши территории: из Мексики прилетел ответ Трампу
00:26 6133
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых
Жестокий удар по Запорожью: много погибших и раненых фото; обновлено 00:15
00:15 13902
AZAL не будет летать в еще один российский город
AZAL не будет летать в еще один российский город заявление авиакомпании; обновлено 20:31
8 января 2025, 20:31 14153
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами
Пашинян и Мирзоян отвечают Ильхаму Алиеву обтекаемыми фразами наш комментарий
8 января 2025, 21:30 8281
Время удара по Ирану?
Время удара по Ирану? все еще актуально
8 января 2025, 15:25 10069
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться