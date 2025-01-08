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Дома звезд Голливуда сгорели в пожаре в Калифорнии

фото; обновлено 15:42
15:42 5179

Дома нескольких голливудских звезд сгорели в результате бушующих в Калифорнии пожаров, сообщают американские СМИ.

Так, свои дома потеряли актеры Дайан Уоррен, супруги Адам Броди (звезда сериала «Одинокие сердца») и Лейтон Мистер (звезда сериала «Сплетница»), Джейми Ли Кертис («Чумовая пятница»), Мэнди Мур («Спеши любить»). Мур написала в соцсети, что школа, в которую ходят ее дети, разрушена, сгорели рестораны, дома ее друзей.

Об утрате своего дома сообщила и светская львица Пэрис Хилтон: «Разрушения невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе».

В районе, в котором активно бушует огонь, также расположены особняки режиссера Стивена Спилберга, актеров Тома Хэнкса, Брэдли Купера, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера, Бена Аффлека и других.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

* * * 11:15

Пожар в Pacific Palisades уничтожил дом всемирно известного актера Энтони Хопкинса. Все, что осталось от особняка стоимостью 6 млн долларов, — это обугленные руины. Сообщается, что весь район на северо-западе Голливуда сильно пострадал от пожара. Огнем повреждены, как сообщается, более 1000 зданий.

Энтони Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».

В результате самого разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере пять человек. Все они погибли в результате пожара в Итоне в Альтадене на северной окраине Лос-Анджелеса. Их тела были найдены в трех зданиях.

Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился по жилым районам.

По данным пожарных, сгорело не менее 2000 зданий, около 1000 в Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса.

Армия пожарных продолжает бороться с огненной бурей в Лос-Анджелесе. В настоящее время задействовано более 7500 мужчин и женщин, собранных со всего штата. В том числе 600 людей из Национальной гвардии.

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