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Экс-информатору Смирнову дали шесть лет

10:33 596

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее Смирнов, выступавший с обвинениями в получении взяток в адрес президента США Джо Байдена и его сына Хантера, признал вину в даче ложных показаний. В рамках сделки с прокуратурой он заявил, что выдумал историю о том, что Джо Байден и его сын Хантер получили по пять миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma.

Смирнов также признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура просила приговорить Смирнова к шести годам лишения свободы, защита настаивала на четырехлетнем сроке заключения.

43-летний Смирнов находился под арестом с февраля прошлого года. По версии обвинения, сфабрикованные Смирновым утверждения были "одним из самых серьезных видов вмешательства в выборы, которые только можно себе представить", поскольку оказали воздействие на голосование в 2020 и 2024 годах.

Смирнов сотрудничал с ФБР более десяти лет, когда в июне 2020 года сделал сенсационные заявления о семье Байденов. Он заявил тогда, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах говорило ему, что наняло сына Байдена для защиты компании благодаря связям отца от юридических проблем в США.

Джо Байден до января 2017 года был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. Следствие, однако, выяснило, что Смирнов имел лишь рутинные деловые отношения с компанией Burisma, которые начались в 2017 году, когда Байден-старший уже не был вице-президентом.

Смирнов также утверждал, что российские спецслужбы могли прослушивать разговоры Хантера Байдена в Киеве, где тот якобы останавливался. Следствие, однако, выяснило, что Хантер Байден никогда не был в Киеве.

Из-за заявлений Смирнова конгресс начал расследование об импичменте Джо Байдена. Его инициировали республиканцы. В ходе расследования, однако, не было найдено доказательств того, что Джо Байден действовал в корыстных целях или брал взятки, будучи вице-президентом.

Тема Burisma ранее сыграла важную роль в импичменте тогдашнего президента США (вновь избранного на этот пост в 2024 году) Дональда Трампа в 2019 году. Утверждалось, что Трамп якобы пытался оказать давление на Украину, чтобы та провела расследование в отношении Байденов и помогла ему выиграть выборы. Сенат, в котором большинство составляли республиканцы, позже Трампа оправдал.

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