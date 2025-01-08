Маск хочет отстранить от должности премьера Британии

Американский бизнесмен Илон Маск в частном порядке обсуждает с союзниками возможность смены премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом пишет издание Financial Times.

«Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов», - сказано в публикации.

Всеобщие выборы в Британии должны пройти до 15 августа 2029 года. По информации Financial Times, Маск надеется сменить премьера Британии с помощью «альтернативных политических движений».

Ранее Маск обвинил Стармера в том, что тот причастен к массовым изнасилованиям девочек, которые происходили в период, когда нынешний премьер Британии занимал пост главы прокурорской службы в 2008-2013 годах. Стармер, в свою очередь, назвал ложью и дезинформацией слова американского предпринимателя.