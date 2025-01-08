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Глава Пентагона: «Это будет дорого стоить России»

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Даже несмотря на то, что россияне имеют преимущество в войне против Украины, Кремль сталкивается с все большими проблемами, которые усложнят попытки закрепить свои достижения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg.

"Бытует мнение, что у РФ есть преимущества и все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - считает глава Минобороны США.

Остин отметил, что это нужно учитывать в любой договоренности о прекращении огня, которую может осуществить новая администрация президента Дональда Трампа.

Глава Пентагона считает, что РФ "также не лишена вызовов": "Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей".

Оккупация украинских земель также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня, добавил Остин. "России придется инвестировать много сил, чтобы удержать их", – сказал он.

Остин также прокомментировал критику в адрес нынешней администрации президента, которую обвиняли в отсутствии четкой стратегии по Украине.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло ей защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин.

Он добавил, что Путин не потерял бы Сирию, если бы не стратегический успех США в помощи Украине. По словам Остина, из-за того, что Владимир Путин приложил так много усилий в Украине, он не смог помочь своему союзнику Башару Асаду. Глава Пентагона продолжил, что без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии Путин может потерять свое присутствие и в африканских странах.

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